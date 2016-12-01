غريب..''ترامب'' يتأسف بعد طلب مجلس الأمن من إسرائيل وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ﻿

قال الرئيس الأميركي المنتخب ''دونالد ترامب'' اليوم السبت , إن تبني مجلس الأمن لقرار يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام ''أكثر صعوبة''، لكنه قال إن الأمر

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قال الرئيس الأميركي المنتخب ''دونالد ترامب'' اليوم السبت , إن تبني مجلس الأمن لقرار يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام ''أكثر صعوبة''، لكنه قال إن الأمر قد يحدث بأي حال.



وكتب دونالد ترامب'' في تغريدة له على حسابه تويتر ''إن الخسارة الكبيرة أمس لإسرائيل في الأمم المتحدة ستجعل مفاوضات السلام أكثر صعوبة. مؤسف جدا، لكننا سنتوصل إليه بأي حال''.



و كان مجلس الأمن قد طلب يوم أمس الجمعة من إسرائيل وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية والقدس الشرقية، في قرار تمكنت الدول الأعضاء من تبنيه بعد امتناع واشنطن عن استخدام حق النقض (الفيتو) للمرة الأولى منذ العام 1979.



وامتنعت واشنطن التي تدعم إسرائيل عادة في هذا الملف البالغ الحساسية، عن التصويت على القرار الذي اقترحته مصر أولا قبل أن تسحبه لتعاود نيوزيلندا والسنغال وماليزيا وفنزويلا تقديمه الجمعة ويتم تبنيه بموافقة مصر نفسها