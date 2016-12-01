انفراد... هذه التعويضات التي حصل عليها ضيوف برنامج ''تغريدة'' ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
أكدت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الضيوف الذين يحلون على برنامج ''تغريدة'' في موسمه الثاني , تراوحت تعويضاتهم بين 4 إلى 20 ميلون سنتيم للمغرد الواحد ,وهو الاسم الذي يحلو لمعدي البرنامج إطلاقه على الفنانين الذين يحلون ضيوفا على برنامجهم .
و أضاف المصدر ذاته أن الفنان ''فتاح لكريني'' حصل على أعلى أجر لهذا الموسم من برنامج ''تغريدة'' و الذي وصلت قيمته لـ 20 مليون سنتيم , فيما حصل الملحن المغربي ''نبيل الخالدي'' على 14 مليون بما فيها مستحقات فرقته الموسيقية .
و أضاف المصدر أن تعويضات التصوير تتغير بحسب القيمة الفنية للضيوف و كذلك قدوم الضيف للبرنامج مرفوقا بفرقته الموسيقية من عدمه , وأضاف المصدر أن فريق عمل البرنامج كان سخيا مع ضيوفه المغنيين على خلاف الممثلين.
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