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عاجل:إغلاق 1045 صفحة على '' الفايسبوك'' تحرض على العنف

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 23:20 عاجل:إغلاق 1045 صفحة على الفايسبوك تحرض على العنف | نت 2.0
عاجل:إغلاق 1045 صفحة على '' الفايسبوك'' تحرض على العنف
كشفت وزارة الداخلية المصرية عن إغلاق 1045 صفحة إليكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' كانت تحرض على أعمال العنف، وقتل الضباط من الجيش والشرطة خلال سنة 2016.

 شوف تيفي:

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن إغلاق 1045 صفحة إليكترونية على شبكة التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' كانت تحرض على أعمال العنف، وقتل الضباط من الجيش والشرطة خلال سنة 2016.

وقال العميد علي أباظة مدير إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية '' أش أ '' بثته اليوم السبت، إن ''العديد ممن تم ضبطهم من القائمين على تلك الصفحات، تم اكتشاف إدارتهم لأكثر من 50 صفحة على فيسبوك بمسميات أخرى مختلفة، للتحريض على العنف، والدعوة للاحتشاد في مسيرات وإغلاق الطرق''.

وكشف مدير إدارة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، عن نجاح ضباط الإدارة خلال العام الجاري في ضبط ألفين و372 قضية سب، وألف و623 قضية إساءة، و193 قضية نصب من خلال الأنترنت، و77 قضية اختراقات حسابات شخصية، كان أخطرها ضبط شخص في إحدى المحافظات المصرية لقيامه باختراق 360 جهاز حاسب آلي خاص بأفراد، وتصويرهم صوت وصورة داخل منازلهم لابتزازهم ماليا.

وأكد أن وزارة الداخلية المصرية تحترم الحريات الشخصية التي كفلها الدستور والقانون، و''لا تتعقب أشخاصا بل تتعقب الجريمة وتعمل وفقا للقانون''، وتعمل على رصد الإرهابيين والعناصر الإرهابية، وليس التجسس على المواطنين

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