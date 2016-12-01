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عاجل ومثير..إستنفار أمني أمام سينما ميغاراما بالبيضاء.. وها شنو واقع

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 23:09 عاجل ومثير..إستنفار أمني أمام سينما ميغاراما بالبيضاء.. وها شنو واقع | حوادث و حقوق
عاجل ومثير..إستنفار أمني أمام سينما ميغاراما بالبيضاء.. وها شنو واقع
علمت ''شوف تيفي'' بأن العديد من المناطق الحساسة بالبيضاء وخاصة على مستوى كورنيش عين الذئاب تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير.

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأن العديد من المناطق الحساسة بالبيضاء وخاصة على مستوى كورنيش عين الذئاب تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سينما ميغاراما، تعرف تواجد العديد من رجال الأمن المدججين بالأسلحة النارية أمام بوابتها، ومن بينهم رجال شرطة يضعون أقنعة سوداء مشابهة لتلك التي يضعها رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأضاف المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون سبب هذا الاستنفار الأمني، يعود إلى القيام بتدريب أمني بخصوص الاستعداد إلى تأمين احتفالات رأس السنة ليلة السبت-الأحد المقبل بكورنيش عين الذئاب.

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المغرب شوف تيفي سينما ميغاراما رجل شرطة كورنيش

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