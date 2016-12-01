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عاجل..انفجار قرب كنيسة ليلة النويل بالفلبين وحصيلة كبيرة للجرحى

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 23:01 عاجل..انفجار قرب كنيسة ليلة النويل بالفلبين وحصيلة كبيرة للجرحى | دولي
عاجل..انفجار قرب كنيسة ليلة النويل بالفلبين وحصيلة كبيرة للجرحى
اهتزت الفلبين قبل قليل، على وقع انفجار استهدف احتفالات ''النويل'' بالقرب من إحدى الكنائس ما خلف إصابة 13 شخصا من بينهم رجال شرطة.

''شوف تيفي''
اهتزت الفلبين قبل قليل، على وقع انفجار استهدف احتفالات ''النويل'' بالقرب من إحدى الكنائس ما خلف إصابة 13 شخصا من بينهم رجال شرطة.
وحسب مصادر إعلامية عالمية، فقد وقع الانفجار، حوالي30 مترا من مدخل الكنيسة في منطقة ميدساياب، في جزيرة مينداناو، الموجودة جنوب مدينة مانيلا.

وأضافت المصادر ذاتها بأن حالة من الرعب والهلع الشديد بالفلبين عقب هذه الواقعة، حيث تعرف مختلف المناطق السياحية في هذه اللحظات حالة استنفار أمني.

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