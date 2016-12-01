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بلال التليدي..الملك إلتزم بالنص الدستوري بعد إجتماع بن كيران ومستشاري الملك

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 22:54 بلال التليدي..الملك إلتزم بالنص الدستوري بعد إجتماع بن كيران ومستشاري الملك | بوليتيك
بلال التليدي..الملك إلتزم بالنص الدستوري بعد إجتماع بن كيران ومستشاري الملك
صرح المحلل السياسي بلال التليدي أن أول مسألة يجب الوقوف عليها من خلال اللقاء الذي جمع اليوم السبت بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ومستشاري الملك محمد السادس، هو إختيار الزيارة لمقر رئاسة

شوف تيفي

صرح المحلل السياسي بلال التليدي أن أول مسألة يجب الوقوف عليها من خلال اللقاء الذي جمع اليوم السبت بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، ومستشاري الملك محمد السادس، هو إختيار الزيارة لمقر رئاسة الحكومة وليس في بيت بن كيران أو مكالمة هاتفية لكي يعطى للقاء طابعا مؤسساتيا.

وأضاف التليدي، أنه حسب بلاغ الديوان الملكي الذي صدر عقب اللقاء فالأمر يرتبط بتخريجة دستورية صريحة ترتبط بقلق المؤسسة الملكية من تأخير تشكيل الحكومة والتسريع في إخراجها لأرض الواقع وهي من صميم الإختصاصات الدستورية للمؤسسة الملكية.

وأفاد التليدي أن الشكليات الدالة في اللقاء، هو شخصية المستشارين الملكيين، فالأول له إختصاص دستوري معروف، والثاني معروف بحسن إستماعه وإجادته للإستماع ونقل الحديث، مايدل على أن الملك محمد السادس يريد أن يعرف المشكل.

وتوقع التليدي، أن يعقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في القادم من الأيام مشاورات لتشكيل الحكومة، مؤكدا على أن الملك إلتزم بالنص الدستوري بعد لقاء مستشاري الملك مع رئيس الحكومة بن كيران.


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