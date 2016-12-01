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وأخيرا...بن كيران يحدد تاريخ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 21:35 وأخيرا...بن كيران يحدد تاريخ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك
وأخيرا...بن كيران يحدد تاريخ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة
مباشرة بعد اللقاء الذي جمعه بمستشاري الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه سيقوم بداية الأسبوع المقبل بإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

شوف تيفي

مباشرة بعد اللقاء الذي جمعه بمستشاري الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه سيقوم بداية الأسبوع المقبل بإستئناف مفاوضات تشكيل الحكومة.

ورجح رئيس المكلف الإثنين المقبل كموعد لبداية مشاورات تشكيل الحكومة، حسب ما أكده لموقع ''الهافينغتون بوست'' اليوم السبت بعد لقائه بمستشاري الملك.

هذا، وأشار بلاغ للديوان الملكي، أن مستشاري الملك أبلغوا بن كيران بحرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

 

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