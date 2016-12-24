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بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 21:09 بالصورة..فنان يتعرض لحادثة سير خطيرة..وهذا هو مصيره | ثقافة و فنون
بالصورة..فنان يتعرض لحادثة سير خطيرة..وهذا هو مصيره
كشف الفنان المصري حمادة هلال على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أمس الجمعة، عن تعرضه لحادثة سير خطيرة في الطريق الصحراوي الرابطة بين القاهرة والإسماعيلية.

''شوف تيفي''
كشف الفنان المصري حمادة هلال على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أمس الجمعة، عن تعرضه لحادثة سير خطيرة في الطريق الصحراوي الرابطة بين القاهرة والإسماعيلية.
وكتبت صفحة الفنان المصري في تدوينتها '' نطمئن جمهور الفنان #حماده_هلال على صحته بعد تعرضه لحادث سير بالسيارة عن طريق مصر إسماعيليه الصحراوى أدى إلي حدوث كدمات بسيطة له فقط وتحطم السيارة من الخلف''.
وتفاعل عشاق النجم المصري مع التدوينة من مختلف الدول العربية ومن بينها المغرب، حيث عبر الجميع عن سعادتهم الكبير لنجاته، متمنين أن يواصل مشواره الفني الناجح.

فنان يتعرض لحادثة سير خطيرة..وهذا هو مصيره

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