زين الدين.. لقاء مستشاري الملك مع رئيس الحكومة بن كيران يحمل دلالات كبيرة ﻿

صرح محمد زين الدين المحلل السياسي، أن اللقاء الذي جمع مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، له دلالة كبيرة جدا بعد تعثر تشكيل الحكومة، خاصة من خلال مضمون

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صرح محمد زين الدين المحلل السياسي، أن اللقاء الذي جمع مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، له دلالة كبيرة جدا بعد تعثر تشكيل الحكومة، خاصة من خلال مضمون رسائل مستشاري الملك الذين حلوا بمقر رئاسة الحكومة.

وأضاف زين الدين أن الزيارة تأتي لبعث إشارات قوية لإنهاء العطالة التي تعتري المؤسسات الدستورية، بعد فترة ''البلوكاج'' الذي يعرفها تشكيل الحكومة، حيث إن تدخل الملك كان ضروريا.

وأفاد زين الدين أن الخطاب الملكي التاريخي من دكار أشار إلى وجوب تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وقادرة على مسايرة الأوراش الكبيرة التي إنخرط فيها المغرب داخليا وخارجيا.

وأضاف زين الدين أن عقد اللقاء برئاسة الحكومة هو إحترام كبير لروح الدستور من قبل الملك محمد السادس والتي إنطلقت منذ تعيين بن كيران يومين فقط على إحتلال حزبه المرتبة الأولى في الإنتخابات التشريعية.

وقال زين الدين أن اللقاء بعث رسالة إلى جميع الأحزاب الأخرى لإنهاء التعثر الذي يعتري تشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.



