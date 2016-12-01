مثير، الطماع كيقضي عليه الكذاب.. ها أشنو دارت امرأة فمجموعة من العيالات ﻿

هي علاقة غريبة تجمع بين الكذاب والطماع، فدائما يكون الأخير ضحية للأول، والفلوس كانت دائما صلة الربط بين الاثنين، ومع ظهور شركات التسويق الشبكي كثر الكذابين وجذبوا بعياراتهم الطماعين من كل صوب

شوف تيفي

هي علاقة غريبة تجمع بين الكذاب والطماع، فدائما يكون الأخير ضحية للأول، والفلوس كانت دائما صلة الربط بين الاثنين، ومع ظهور شركات التسويق الشبكي كثر الكذابين وجذبوا بعياراتهم الطماعين من كل صوب وحدب، والباحثين عن الربح السريع، الذين وقعوا ضحية شبكات التسويق الهرمي التي انتشرت كالنار في الهشيم.

فبعد كل الأصوات التي ارتفعت محذرة من الانخراط في هذه الشركات، وجدت سيدة بيضاوية الفرصة سانحة للنصب على مجموعة من النساء في منطقة البرنوصي، باسم شركة تركية، وحسب مصدر مطلع فإن هذه السيدة جمعت مبالغ مالية مهمة من مجموعة من النساء وصلت لملايين السنتيمات، بعد أن أوهمتهم بأن المشاركة في رأس مال هذه الشركة، ستعود عليهم بمجموعة من الأرباح، إذ جمعت من عندهم مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و5000 درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه السيدة التي نصبت على مجموعة من النساء، أصدرت في حقها مذكرة بحث، بعد أن تقدم مجموعة من الضحايا إلى مقر الأمن لوضع شكاية في الموضوع، والذين يمنون النفس الآن من أجل استرداد مبالغهم المالية.