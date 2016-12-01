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خطير وبالصورة..ضربتين بحجارة تسقط إمام وخطيب مسجد غارقا في دمائه ببرشيد..وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 20:55 خطير وبالصورة..ضربتين بحجارة تسقط إمام وخطيب مسجد غارقا في دمائه ببرشيد..وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
خطير وبالصورة..ضربتين بحجارة تسقط إمام وخطيب مسجد غارقا في دمائه ببرشيد..وهذه هي التفاصيل الصادمة
علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة برشيد وبالتحديد منطقة أحد السوالم، شهدت أخيرا، واقعة خطيرة، راح ضحيتها إمام وخطيب مسجد تم الاعتداء عليه وتعنيفه بطريقة مروعة.

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأن مدينة برشيد وبالتحديد منطقة أحد السوالم، شهدت أخيرا، واقعة خطيرة، راح ضحيتها إمام وخطيب مسجد تم الاعتداء عليه وتعنيفه بطريقة مروعة.
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الإمام الضحية المسمى ''عبد العاطي.ه''، خرج من المسجد الذي يعمل به، فتفاجأ بشخص مجهول يتوجه صوبه ويقوم بتوجيه العديد من الضربات له على مستوى الرأس بواسطة حجارة من الحجم الكبير ليسقط الإمام أرضا غارقا في بحر من الدماء.
وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الضحية إلى مصحة خاصة بالبيضاء لتلقي العلاجات الضرورية، حيث ظل بها لأكثر من أربعة أيام بقسم الإنعاش نظرا لخطورة حالته.
وأضاف ذات المصدر بأن الإمام الضحية تقدم بشكاية ضد المعتدي إلى وكيل الملك ببرشيد، الذي وجه أوامره إلى مصالح الدرك الملكي بأحد السوالم لإلقاء القبض على المشتبه فيه.

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المغرب شوف تيفي الإمام برشيد مصالح الدرك الملكي

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