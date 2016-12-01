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بالفيديو ...حريق مهول بشاحنتين بالطريق السيار بين أكادير ومراكش | مجتمع

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بالفيديو ...حريق مهول بشاحنتين بالطريق السيار بين أكادير ومراكش

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 20:39 بالفيديو ...حريق مهول بشاحنتين بالطريق السيار بين أكادير ومراكش | مجتمع
بالفيديو ...حريق مهول بشاحنتين بالطريق السيار بين أكادير ومراكش
شب حريق مهول ليلة أمس، في إحدى الشاحنات بالطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش ، وقد اندلعت نيران كثيفة بسرعة هائلة وغطت جنبات الشاحنة التي اضطر سائقها الى الهروب والنفاذ بجلده تحسبا لأي خطر.

شوف تيفي

شب حريق مهول ليلة أمس، في إحدى الشاحنات بالطريق السيار الرابط بين أكادير ومراكش ، وقد اندلعت نيران كثيفة بسرعة هائلة وغطت جنبات الشاحنة التي اضطر سائقها الى الهروب والنفاذ بجلده تحسبا لأي خطر.

وأفاد المصدر الذي أخذ مقطع فيديو الواقعة، أكد على أن الحريق شب أثناء حادثة سير في شاحنتين يوم أمس على الساعة العاشرة ليلا على الطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير على بعد عشرون كلم تقريبا من مد خل الأوداية بمراكش.

ونفت ذات المصادر، وجود خسائر بشرية، لكنه أكد على أن الحريق أتى بالكامل على الشاحنة.

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النيران شاحنة الأوداية السيار الحريق شوف تيفي

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