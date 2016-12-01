 مصادر.. هذا مادار بين بن كيران ومستشاري الملك قبل إعلان فشل تشكيل الحكومة ﻿
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مصادر.. هذا مادار بين بن كيران ومستشاري الملك قبل إعلان فشل تشكيل الحكومة

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 20:01 مصادر.. هذا مادار بين بن كيران ومستشاري الملك قبل إعلان فشل تشكيل الحكومة | بوليتيك
مصادر.. هذا مادار بين بن كيران ومستشاري الملك قبل إعلان فشل تشكيل الحكومة
كشف مصدر مطلع، أن مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، أبلغا رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران بضرورة تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع، أن مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، أبلغا رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران بضرورة تشكيل الحكومة في أقرب الأوقات.

وحسب ذات المصدر فمستشاري الملك، شددا على بن كيران بضرورة التسريع في تشكيل المؤسسات الدستورية(...).

وأفادت ذات المصادر، أن رئيس الحكومة المعين إكتفى فقط بالحديث عن الصعوبات التي وجدها لتقريب الرؤى بين الأحزاب السياسية المشكلة في البرلمان، في حين تحدث المستشاران على ضرورة التسريع بتشكيل المؤسسات، محملين بن كيران رسالة الملك محمد السادس التي مفادها قلقه والمواطنين المغاربة من التأخر في تشكيل الحكومة.

ونفى ذات المصدر أن يكون المستشاران تحدثا عن سيناريو إعلان بن كيران تشكيل الحكومة، لكن هذا القرار يعود لرئيس الحكومة الذي سيحاول في القادم من الأيام الإتصال بالأحزاب السياسية في أقرب وقت ممكن، حيث ستكون آخر محاولة لتشكيل الحكومة أو العودة للملك وإعلانه الفشل في المهمة، وهو السيناريو الذي أصبح الأقرب في ظل الوضع الحالي.


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الملك الحكومة بن كيران المؤسسات الحكومة المستشاران شوف تيفي

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