نبيلة منيب : بن كيران لم يكترت بالبناء اليموقراطي وتدخل الملك لتشكيل الحكومة كان منتظرا ﻿

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صرحت الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد، أن رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران لم يكترث ''بالبناء اليموقراطي طيلة خمس سنوات'' من إشتغال منصب رئيس الحكومة.
وتابعت منيب تعليقها على اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بمستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، بأن تعثر تشكيل الحكومة وسيناريو تدخل الملك كان منتظرا، ''لأننا نعيش العبث في ألوان وأشكال'' تضيف منيب.
وقالت منيب أن التدخل الملكي كان منتظرا، حيث أن المغرب ملزم ببناء ديمقراطية حقيقية تعيد للمواطن كرامته داخليا، والحفاظ على مكانته خارجيا داخل إفريقيا وأوربا، وأن ما تعيشه الحكومة من ''بلوكاج'' سببه الحقيقي البحث عن المواقع وتقسيم المناصب.
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