عاجل و انفراد: الفنان أحمد شوقي مهدد بالسجن و ها علاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الموزع العالمي نادر الخياط الملقب بريدوان قام بعد فسخ عقد عمله مع صديقه الفنان أحمد شوقي(قام) برفع دعوى قضائية ضد الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية .

شوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن الموزع العالمي نادر الخياط الملقب بريدوان قام بعد فسخ عقد عمله مع صديقه الفنان أحمد شوقي(قام) برفع دعوى قضائية ضد الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية .

و من خلال الدعوة التي توصلت''شوف تيفي'' بتفاصيلها ،يطالب ريدوان من أحمد شوقي أداء مبلغ 385 مليون داخل مدة لا تتعدى 6 أشهر.

و قالت مصادرنا في حال عدم أداء ،أحمد شوقي لهذا المبلغ فسيواجه عقوبة سجنية بعد هذه المدة.

جدير بالذكر أن المنتج العالمي ريدوان كان له الفضل الكبير على أحمد شوقي، حيث كان أول من اكتشفه ودفع به نحو الميدان الفني، وكان سببا مباشرا في دخول شوقي للنجومية العالمية، جعلته يحظى بقاعدة جماهيرية محترمة داخل المغرب وخارجه.