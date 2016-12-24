مثير وبالصور.. فرقة الصقور شدات شابين متلبسين بسرقة فتاة وسط الشارع وها علاش ﻿

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ألقت فرقة الصقور التابعة لولاية أمن آسفي القبض على شابين متلبسين بسرقة فتاة في الشارع العام، حيث أنقذت الموقف في حينه واستطاعت توقيف الاثنين على مستوى مدارة الجريفات.
وكشف مصدر مطلع أن فرقة الصقور حضرت الموقف بالصدفة، وذلك من خلال جولات روتينية تقوم بها المصالح الأمنية بعين المكان، حيث تم اقتياد الشابين نحو الكوميسارية، من أجل التحقيق معهما، ومتابعتهما في حالة اعتقال في إطار الحراسة النظرية، قبل عرضهما على النيابة العامة.
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