إغلاق مطار الأرجنتين إثر تهديد بوجود قنبلة ﻿

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية،اليوم السبت، بأن السلطات المحلية أغلقت مطار مدينة ''سان ميغيل دي توكومان'' الواقعة شمال البلاد، وذلك إثر تهديد بوجود قنبلة بالمطار.

شوف تيفي:وكالات

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية،اليوم السبت، بأن السلطات المحلية أغلقت مطار مدينة ''سان ميغيل دي توكومان'' الواقعة شمال البلاد، وذلك إثر تهديد بوجود قنبلة بالمطار.

وأوضحت ذات المصادر أنه تم تحويل الرحلات الجوية التي كان مبرمجة أن تحط اليوم بالمطار إلى مطاري مدينتي سالطا وقرطبة اللتين تبعدان عن توكومان ب 321 كلم و 560 كلم على التوالي، مضيفة أنه تم إخلاء المطار من جميع المسافرين والمستخدمين وكذا المراقبين الجويين وباشرت السلطات الاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وكشفت وسائل الاعلام المحلية، استنادا إلى مصادر أمنية أن التهديد بوجود قنبلة تم من خلال رسالة إلكترونية حذر فيها صاحبها من أنه ''وضع متفجرات في عدد من مرافق المطار إثر تسريحه من عمله دون مبرر''.

وأضافت أن شرطة المطار ومختلف المصالح الأمنية باشرت التحقيقات للتأكد من صحة التهديد وترجح أن يتم إعادة فتح المطار في وقت لاحق من نهار اليوم خاصة وأنه يتزامن مع انطلاق عطلة نهاية السنة التي يعرف معها النقل الجوي حركة دؤوبة بمختلف مطارات البلاد.