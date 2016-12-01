صادم:مجزرة سفاح الجديدة تتكرر..شاب يقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بسبب فتاة وهذه التفاصيل ﻿

بعد حوالي 10 أشهر ،عاش المغرب على وقع أخطر و أكبر جريمة سجلها التاريخ بعدما قتل سفاح الجديدة ''عبد العالي داكير'' 10 أفراد من أسرته، واليوم عاشت بلدة فقيرة بإيران على وقع خبر صادم و فاجعة حقيقية بعدما

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بعد حوالي 10 أشهر ،عاش المغرب على وقع أخطر و أكبر جريمة سجلها التاريخ بعدما قتل سفاح الجديدة ''عبد العالي داكير'' 10 أفراد من أسرته، واليوم عاشت بلدة فقيرة بإيران على وقع خبر صادم و فاجعة حقيقية بعدما قتل شاب عشرة أفراد من عائلة واحدة بعد رفض شابة تنتمي إليها الزواج منه.

و كشفت وكالة الأنباء،''مهر'' الإيرانية، أن الشاب الإيراني تقدم للزواج من امرأة شابة في بلدة جهان أباد الواقعة في منطقة نائية في محافظة كرمان وبعد رفضها الزواج منه قتلها بواسطة سلاح رشاش قبل أن يطلق النار على أفراد عائلتها، فقتل 9 منهم، بينهم 3 نساء وطفلان، فيما أصيب في الجريمة خمسة أشخاص آخرين ونقلوا إلى المستشفى. وقال المصدر نفسه إن اثنين منهما في وضع خطر.