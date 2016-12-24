إمام مسجد يقوم بتصرف غريب وها أشنو دار، والقضية وصلات عند المندوب ﻿

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تصرف غريب جدا قام به إمام مسجد الغفران بالقنيطرة، لم يفهمه المصلين، وذلك في سابقة من نوعها، حيث اصطدم مع أحد المصلين بسبب حذائه .
وكشف مصدر مطلع أن المصلي وضع حذاءه بجانبه بدون كيس بلاستيكي، وهو الشيء الذي جعل الإمام يحتجز فردا من الحذاء وترك الآخر به ورقة.
هذا التصرف لم يستسغه المصلي الذي كشف أنه سيضع شكاية بالإمام المذكور لدى مكتب مندوب وزارة الأوقاف بالمدينة نفسها، منددا بما وقع له من طرف الإمام.
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