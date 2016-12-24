عاجل و بالصورة: هذا هو الفندق الذي عُثر داخله على فنان مغربي ميتا بموريتانيا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' إلى الفندق الذي تم فيه العثور يوم الجمعة، على جثة الفنان المغربي الشاب محمد آيت ابراهيم الفاعل الجمعوي والإطار بالمعهد الثقافي الفرنسي بأكادير بعدما لفظ أنفاسه على إثر أزمة

شوف تيفي:

توصلت ''شوف تيفي'' إلى الفندق الذي تم فيه العثور يوم الجمعة، على جثة الفنان المغربي الشاب محمد آيت ابراهيم الفاعل الجمعوي والإطار بالمعهد الثقافي الفرنسي بأكادير بعدما لفظ أنفاسه على إثر أزمة بنواكشوط.



فندق''الخاطر'' يتواجد بالعاصمة ''نواكشوط'' و هو مصنف،حل فيه ثلاثة مغاربة شاركوا في فعاليات مهرجان المدن القديمة بحر الأسبع الماضي.

و مباشرة بعد هذه الواقعة،فتحت السلطات الموريتانية تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة ، قبل إصدار تصريح بنقل جثة الهالك الى موطنه المغرب،استنادا لعائلة الفقيد.



