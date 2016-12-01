عاجل: تفاصيل الرسالة العاجلة التي بعثها الملك محمد السادس لبنكيران مع مستشاريه حول تشكيل الحكومة ﻿

كما سبق و أشارت لذلك''شوف تيفي'' في خبر حصريقبل قليل ،علم لدى الديوان الملكي أنه بتعليمات عاجلة من الملك محمد السادس، عقد مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اليوم، لقاء مع رئيس الحكومة

شوف تيفي:



كما سبق و أشارت لذلك''شوف تيفي'' في خبر حصريقبل قليل ،علم لدى الديوان الملكي أنه بتعليمات عاجلة من الملك محمد السادس، عقد مستشارا الملك، عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اليوم، لقاء مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله ابن كيران.

وأبلغ مستشارا الملك، ابن كيران، خلال هذا اللقاء، بحرص الملك على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، أبلغ مستشارا الملك، ابن كيران بانتظارات جلالته وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.





