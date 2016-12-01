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عاجل ..الملك يبعث مستشاريه لبنكيران لتشكيل الحكومة في آقرب الآجال

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 15:39 عاجل ..الملك يبعث مستشاريه لبنكيران لتشكيل الحكومة في آقرب الآجال | بوليتيك
عاجل ..الملك يبعث مستشاريه لبنكيران لتشكيل الحكومة في آقرب الآجال
قالت مصادر خاصة، ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عقد لقاءا بمقر رئاسة الحكومة صبيحة اليوم السبت، مع كل من عبد اللطيف المنوني وعمر القباج مستشاري الملك محمد السادس.

شوف تيفي

قالت مصادر خاصة، ''لشوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عقد لقاءا بمقر رئاسة الحكومة صبيحة اليوم السبت، مع كل من عبد اللطيف المنوني وعمر القباج مستشاري الملك محمد السادس.
وحسب مصادر خاصة لشوف تيفي، فاللقاء جاء بتعليمات ملكية، حيث أبلغ مستشارا الملك ابن كيران بحرص الملك محمد السدس على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.
وأضافت ذات المصادر، أن المستشاران أبلغا بن كيران إنتظارات المغاربة والملك محمد السادس إعلان تشكيل الحكومة.
وقالت ذات المصادر المقربة من رئاسة الحكومة، أن بن كيران أبلغ المستشاران عن رغبته هو الآخر وعمله لتشكيل الحكومة في أقرب الآجال.

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