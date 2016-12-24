 يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش ﻿
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يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش | مجتمع

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يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 14:58 يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش | مجتمع
يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش
مادمت في المغرب فلا تستغرب، هذا المثل الشهير الذي يطلقه المغاربة على ظاهرة من الظواهر الغريبة التي تظهر وسط المجتمع المغربي، حيث كان آخرها ظاهرة سيارة ''الرونج روفر'' البيضاء، والتي تظهر من خلال

شوف تيفي
مادمت في المغرب فلا تستغرب، هذا المثل الشهير الذي يطلقه المغاربة على ظاهرة من الظواهر الغريبة التي تظهر وسط المجتمع المغربي، حيث كان آخرها ظاهرة سيارة ''الرونج روفر'' البيضاء، والتي تظهر من خلال الصورة وهي تقطع طريقا ممنوعا، مخصص لمرور الطرامواي فقط، بل الأخطر من هذا، هو مرورها أمام أنظار الشرطي الذي وقف مشدوها أمام سرعة ''الرونج''، التي كان من الممكن أن تتسبب في كارثة لولا الألطاف الإلهية.
المشهد الذي نقلته بعض الصور من أمام محطة ''كازا طرام''، والتي تعرف اكتظاظا منقطع النظير طيلة اليوم، يعبر عن عجرفة مول الرونج، الذي تحدى المارة والشرطة ومسؤولي شركة الطرامواي في المحطة المذكورة، ومر بسرعة البرق على السكة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا المشهد النادر.
إنه سلوك غير مسؤول، صادر عن سيارة فاخرة توحي من خلالها أن هذا النوع فقط من السيارات، مباح له السير في طريق ممنوع واتجاه معاكس ومكان عمومي مخصص للراجلين والطرامواي فقط، وبسرعة قياسية، وأمام أنظار الشرطة وموظفي شركة الطرامواي والراجلين..المهم الله يحفظ وصافي..

فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش

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يحصل في المغرب.. فقط لي عندو الرونج روفر ممكن يدوز وسط سكة الطرامواي وها كيفاش

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