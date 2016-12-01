خطير..عصابة مدججة بالسلاح الأبيض تهاجم عمارة سكنية بتارودانت ﻿

أوقفت فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بتارودانت، صبيحة اليوم السبت 24 دجنبر، شخصين بحي ''أگفاي''، متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء ومحاولة الهجوم على مسكن الغير والسكر العلني مع إحداث الضوضاء بالشارع

شوف تيفي



أوقفت فرقة التطهير التابعة للأمن العمومي بتارودانت، صبيحة اليوم السبت 24 دجنبر، شخصين بحي ''أگفاي''، متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء ومحاولة الهجوم على مسكن الغير والسكر العلني مع إحداث الضوضاء بالشارع العام.



وجاء تدخل عناصر الأمن بعد توصل قاعة المواصلات، في وقت متأخر من ليلة أمس، بنداء استغاثة من ساكنة إحدى العمارات السكنية بحي ''أگفاي''، إثر قيام شخصين في حالة تخدير جد متقدمة بمحاولة الولوج إلى داخل العمارة عن طريق كسر باب مدخلها، محدثين فوضى عارمة بعين المكان.



وقد أسفر التدخل السريع لعناصر الأمن من ضبط المعنيين بالأمر، وهما من ذوي السوابق القضائية، بالرغم من محاولتهما الفرار على متن دراجة نارية، حيث عثر بحوزتهما على ثلاثة أسلحة بيضاء كبيرة الحجم.



وجرى الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





