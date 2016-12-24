بالصور..ها علاش أحمد شوقي وريدوان نوضوها بيناتهم.. القضية فيها الملايين وها شحال ﻿

بعد السجال الواسع الذي أثاره توثر العلاقة التي تجمع الفنان أحمد شوقي بالموزع العالمي نادر الخياط الملقب بـ''ريدوان''، علمت شوف تيفي من مصادر مقربة من الفنان أحمد شوقي، أن هذا الأخير قد فسخ عقد عمله

شوف تيفي:م.ج

بعد السجال الواسع الذي أثاره توثر العلاقة التي تجمع الفنان أحمد شوقي بالموزع العالمي نادر الخياط الملقب بـ''ريدوان''، علمت شوف تيفي من مصادر مقربة من الفنان أحمد شوقي، أن هذا الأخير قد فسخ عقد عمله مؤخرا مع المنتج العالمي ريدوان، بصفة رسمية.

وكشفت نفس المصادر، أن السبب الرئيسي وراء الخصام المثير، يعود مرده بالأساس لمبلغ مالي مهم قدره 400 مليون سنتيم، وذلك لأن أحمد شوقي مدين لـ ''ريدوان'' بهذا المبلغ الذي لم يسترده لحد الآن، كما أن شوقي رفض الإدلاء بأي تصريح اتجاه الموضوع، خوفا من وقوع مشاكل أخرى قد تأزم الوضع الفني الراهن أكثر مما هو عليه.

وجدير بالذكر أن المنتج العالمي ريدوان كان له الفضل الكبير على أحمد شوقي، حيث كان أول من اكتشفه ودفع به نحو الميدان الفني، وكان سببا مباشرا في دخول شوقي للنجومية العالمية، جعلته يحظى بقاعدة جماهيرية محترمة داخل المغرب وخارجه.