هذا هو الفنان المغربي الذي عُثر عليه ميتا في غرفة فندق بموريتانيا ﻿

الشاب محمد آيت ابراهيم الفاعل الجمعوي والإطار بالمعهد الثقافي الفرنسي بأكادير لفظ أنفاسه مساء أمس الجمعة على إثر أزمة قلبية بأحد فنادق نواكشوط.

شوف تيفي



الشاب محمد آيت ابراهيم الفاعل الجمعوي والإطار بالمعهد الثقافي الفرنسي بأكادير لفظ أنفاسه مساء أمس الجمعة على إثر أزمة قلبية بأحد فنادق نواكشوط.

وكان الراحل في رحلة الى موريتانيا ضمن بعثة ثقافية وفنية ، غير أن الموت باغثه داخل أحد الفنادق بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، حيث فتحت السلطات الموريتانية تحقيقا لتحديد سبب الوفاة ، قبل إصدار تصريح بنقل جثة الهالك الى موطنه المغرب وبالضبط مدينة أكادير، التي ينحدر منها والتي شارك في العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بها.

وقالت مصادر مقربة من الفاعل الثقافي والفني الراحل ''محمد أآت ابراهيم'' أنه لحد الساعة لاتتوفر عائلته عن السبب الحقيقي وراء وفاته، لكنهم تلقوا معلومات بفتح تحقيق من طرف المسؤولين بموريتانيا، بتنسيق مع السفارة المغربية في البلد.

ويعتبر ''محمد آيت إبراهيم'' من النشطاء الثقافيين والفنيين المعروفين بمدينة أكادير، حيث يعتبر وجها فنيا وثقافيا معروفا بمدينة أكادير حسب ذات المصادر.





