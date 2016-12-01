 ''فولسفاكن'' تسلم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة وتسجل نموا بـ 82+% في مبيعاتها خلال سنة 2016 ﻿
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''فولسفاكن'' تسلم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة وتسجل نموا بـ 82+% في مبيعاتها خلال سنة 2016

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 13:29 فولسفاكن تسلم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة وتسجل نموا بـ 82+% في مبيعاتها خلال سنة 2016 | اقتصاد
''فولسفاكن'' تسلم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة وتسجل نموا بـ 82+% في مبيعاتها خلال سنة 2016
شهدت مدينة أكادير عملية تسليم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة من نوع ''فولسفاكن'' الشهيرة.

شوف تيفي
شهدت مدينة أكادير عملية تسليم دفعة مكونة من 10 آلاف سيارة من نوع ''فولسفاكن'' الشهيرة.
العملية تمت صباح يوم أمس الجمعة، بحضور مدير فولسفاكن المغرب، يوسف توهامي، وكريم أشنغلي، الرئيس المدير العام لشركة ''concession Sud Concession Automobile''، التي صرح مسؤولوها أنهم فخورون بأن يتم تسليم 10.000 سيارة من نوع ''فولسفاكن'' في مدينة أكادير، معتبرين أنها تشكل مفاجأة ومكافأة لعملائهم وزبنائهم في المدينة، التي تعتبر بفضلهم الأفضل في السوق الوطنية، بنسبة 12 في المائة، كما تتموقع السيارة في المركز الثاني على صعيد المدينة بعد صنف السيارة الاقتصادية، بحسب ما ذكره بلاغ الشركة.
كما أوضح البلاغ ذاته أن ''فولسفاكن'' سجلت نموا بنسبة زائد 82 في المائة سنة 2016، وأن ''توارك'' Touareg تعتبر من الأصناف الأساسية للعلامة التجارية ''فولسفاكن''، بأكثر من 1200 وحدة في السنة الجارية، وقد سجل هذا النوع ارتفاعا ملحوظا بنسبة زائد 20 في المائة، ''وهو رقم لم يصله عدد كبير من المنافسين. أما على المستوى العالمي، فإنها تتمركز في المرتبة العاشرة في ما يخض مبيعات صنف '' Touareg''، ومع تسجيلها هذه السنة ارتفاعا بـ 20 في المائة لذا فإنه ليس من المستحيل أن تواصل ارتقاءها في التصنيف العالمي''، يضيف البلاغ.

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