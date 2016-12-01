عاجل:العثور على فنان مغربي ميتا في غرفة فندق بموريتانيا ﻿

شوف تيفي:
قالت وسائل إعلام موريتانية، إن مغربيا عثر عليه ميتا في أحد الفنادق بالعاصمة الموريتانية يوم الجمعة.
و كشفت الموقع الناطق بلسان الجهاز المتحكم في موريتانيا '' زهرة شنقيط'' إن المغربي كان من بين ثلاثة مغاربة شاركوا في فعاليات مهرجان المدن القديمة
.
وحسب المصادر فان المغاربة الثلاثة كان من المفترض أن يسافروا إلى الرباط، لكن أحدهم عثر عليه في فندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط وقد فارق الحياة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.