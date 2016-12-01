عاجل:العثور على فنان مغربي ميتا في غرفة فندق بموريتانيا ﻿

قالت وسائل إعلام موريتانية، إن مغربيا عثر عليه ميتا في أحد الفنادق بالعاصمة الموريتانية يوم الجمعة.

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قالت وسائل إعلام موريتانية، إن مغربيا عثر عليه ميتا في أحد الفنادق بالعاصمة الموريتانية يوم الجمعة.

و كشفت الموقع الناطق بلسان الجهاز المتحكم في موريتانيا '' زهرة شنقيط'' إن المغربي كان من بين ثلاثة مغاربة شاركوا في فعاليات مهرجان المدن القديمة

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وحسب المصادر فان المغاربة الثلاثة كان من المفترض أن يسافروا إلى الرباط، لكن أحدهم عثر عليه في فندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط وقد فارق الحياة.