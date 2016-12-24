بالصور..منافسة الشيخة التسونامي في جولة فنية بالإمارات ﻿

شوف تيفي:ماريا جعدود
ستحيي الفنانة المغربية زهيرة الرباطية مجموعة من الحفلات في دبي بالإمارات المتحدة العربية في مجموعة من الفنادق المعروفة,وذلك بطلب من الجالية المغربية المقيمة بالإمارات خصوصا و أن الجمهور المغربي أصبح يعتبرها منافسة بامتياز للشيخة تسونامي لأنها تمتاز بصوت قوي دون حاجتها للميكروفون.
جدير بالذكر أن زهيرة ستطلق في ليلة رأس السنة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان ''ما بقيت نتيق في الحب''...شكون بقى يتيق فالحب ألالة زهيرة.
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