يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا اليوم فالصباح ﻿

شوف تيفي:
لا زالت حرب الطرق ببلادنا تحصد الأرواح،حيث شهدت مدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه السبت 24 دجنبر2016،حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق ''تريبرتور''.
و حسب ما عاينت ''شوف تيفي''،كان سائق ''التريبرتور'' يسير بسرعة كبيرة على مستوى شارع بوركون،ليصطدم بشكل مباشر بسيارة خفيفة،أصيب على إثرها السائق ووالده الذي كان على متن التريبرتور بجروح جد خطيرة.
و حسب مصادرنا،جرى نقل المصابين إلى مستعجلات الصوفي بمولاي يوسف بالدار البيضاء.
للإشارة شهدت العاصمة الاقتصادية ليلة الجمعة-السبت،حادثة سير مميتة تسبب فيها سائق سيارة خفيفة كان في حالة سكر طافح رفقة صديقته حيث تسبب في مقتل رجل أربعيني كان على متن سيارته.
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