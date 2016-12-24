يا ربي السلامة..شوفو أشنو وقع فكازا اليوم فالصباح ﻿

لا زالت حرب الطرق ببلادنا تحصد الأرواح،حيث شهدت مدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه السبت 24 دجنبر2016،حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق ''تريبرتور''.

شوف تيفي:

لا زالت حرب الطرق ببلادنا تحصد الأرواح،حيث شهدت مدينة الدار البيضاء قبل قليل من يومه السبت 24 دجنبر2016،حادثة سير خطيرة تسبب فيها سائق ''تريبرتور''.

و حسب ما عاينت ''شوف تيفي''،كان سائق ''التريبرتور'' يسير بسرعة كبيرة على مستوى شارع بوركون،ليصطدم بشكل مباشر بسيارة خفيفة،أصيب على إثرها السائق ووالده الذي كان على متن التريبرتور بجروح جد خطيرة.

و حسب مصادرنا،جرى نقل المصابين إلى مستعجلات الصوفي بمولاي يوسف بالدار البيضاء.

للإشارة شهدت العاصمة الاقتصادية ليلة الجمعة-السبت،حادثة سير مميتة تسبب فيها سائق سيارة خفيفة كان في حالة سكر طافح رفقة صديقته حيث تسبب في مقتل رجل أربعيني كان على متن سيارته.

