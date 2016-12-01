فيديو خطير..مراهق في حالة هستيرية بدا كيهرس في الطوبيس في كازا ﻿

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مراهق في حالة هيجان، وهو يقوم بتخريب حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو مثير، ظهر خلاله مراهق في حالة هيجان، وهو يقوم بتخريب حافلة للنقل العمومي بمدينة الدار البيضاء.

ويظهر هذا الفيديو المراهق الذي على ما يبدو لم يكن في حالته الطبيعية وهو يقوم بتكسير الجانب الخلفي للحافلة برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يحاول الصعود إليها.

تجدر الإشارة إلى أن حافلات النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، تعرف وبشكل يومي العديد من الأحداث الخاصة بالاعتداء والسرقة نظرا للاكتضاض الكبير الذي تشهده.



