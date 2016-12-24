خطير وبالصور..وزارة الصحة تعتمد قنينات إطفاء انتهت صلاحيتها منذ سنوات بالدار البيضاء ﻿

إستنكرت مصادر نقابية بمندوبية الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، الإهمال الكبير لقنينات الإطفاء التي لم يتم استبدالها منذ سنة 2011.

شوف تيفي



إستنكرت مصادر نقابية بمندوبية الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، الإهمال الكبير لقنينات الإطفاء التي لم يتم استبدالها منذ سنة 2011.

وأفادت صور توصلت بها ''شوف تيفي'' من داخل إحدى المراكز الصحية التابعة لنفوذ مندوبية الصحة بعين السبع الحي المحمدي، أن مدة صلاحيتها إنتهت منذ أكتر من خمس سنوات، حيث تظهر أن آخر مرة تمت مراقبة قنينات الإطفاء فيها تعود لشهر ماي من سنة 2011، في حين ان مدة الصلاحية القانونية لقنينات الإطفاء هو سنة على أكثر تقدير.

وتساءلت ذات المصادر عن مآل الميزانيات التي تخصصها وزارة الصحة ومندوبياتها وكذا المستشفيات، لقنينات الإطفاء، التي يمكن أن تنقذ الأطر الصحية والوافدين للمؤسسات الصحية من أي حريق مفاجئ.

من جهة ثانية، ربطت ''شوف تيفي'' إتصالا هاتفيا بمسؤولين بمندوبية الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي لأخذ رأيهم في الموضوع، لكنهم رفضوا الحديث ثارة والمطالبة بمزيد من الوقت للتحقق من الأمر تارة أخرى، في حين أن هاتف المندوب كان خارج التغطية.