بالصورة..هذا ما قالته المغربية كوثر براني بعد أدائها أغنية مغربية ببرنامج أراب أيدل ﻿

بعد أدائها الرائع حسب لجنة التحكيم،تفاعلت المغربية كوثر براني المشاركة في برنامج أراب أيدل، مع الجمهور المغربي ممن شجعها مباشرة بعد نهاية العروض المباشرة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك.

شوف تيفي:

بعد أدائها الرائع حسب لجنة التحكيم،تفاعلت المغربية كوثر براني المشاركة في برنامج أراب أيدل، مع الجمهور المغربي ممن شجعها مباشرة بعد نهاية العروض المباشرة عبر حسابها الخاص بالفايسبوك.

ووجهت كوثر التي أبدعت في أداء قطعة مغربية تعود للفنانة لطيفة رأفت، كلمة شكر لجميع الغاربة ممن تفاعلوا مع عرضها المباشر و الذي أبهرت من خلاله لجنة تحكيم البرنامج يوم أمس الجمعة.

و قالت المشاركة المغربية، في تدوينة'' بفضلكم أحبتي تأهلت لخطوة ثانية من برنامج عرب ايدول ... اشكركم من قلبي على حبكم و مودتكم ... و فرحت بزاف اني قدمت اغنية مغربية للسلطانة لطيفة رأفت و لبست القفطان المغربي لي اصبح لباس عالمي ..''





