عاجل: من جديد..''عصابات لوطوروت'' تهاجم المستخدمين وها شنو وقع ببرشيد ﻿

عاشت الطريق السيار الرابطة بين برشيد و مراكش في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على وقع حادث اعتداء خطير،تسببت فيه ''عصابات لوطوروت''.

شوف تيفي

عاشت الطريق السيار الرابطة بين برشيد و مراكش في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على وقع حادث اعتداء خطير،تسببت فيه ''عصابات لوطوروت''.

و قد خلف هذا الاعتداء، إصابات بليغة على مستوى الرأس و الوجه، لمستخدم تعرض للسرقة من طرف العصابة التي كانت مسلحة.

و حسب ما توصلت له شوف تيفي'' تمكنت العصابة من سرقة مبلغ مالي كبير يصل إلى حوالي 12 ألف درهم من المستخدم.

من جانبها حملت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال، مسؤولية أمن و سلامة مستخدميها خاصةً المشتغلين في ساعات متأخرة من الليل،للشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب.

