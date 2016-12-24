بالصور..الدوزي يتوقف عن الغناء و ها علاش ﻿

كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي أن هذا الأخير لن يحيي أي حفل خلال رأس السنة الحالية وكذلك طيلة شهر يناير من السنة المقبلة.

شوف تيفي:ماريا جعدود

كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي أن هذا الأخير لن يحيي أي حفل خلال رأس السنة الحالية وكذلك طيلة شهر يناير من السنة المقبلة.

وأوضحت نفس المصادر أن الدوزي قرر عدم الغناء خلال شهر دجنبر ويناير لأنه ببساطة يحضر لفيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عدة مفاجآت لجمهوره الذي تعود على أعمال الدوزي الناجحة والمتميزة .

وجدير بالذكر أن الدوزي أعاد مؤخرا غناء أغنية صديقه الراحل ''عاقيل'' التي حصدت الملايين من المشاهدات كما تبرع بمداخيل الأغنية إلى بنات المرحوم عاقيل تكريما لروحه.