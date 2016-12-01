مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش حصلو شفارة على موطور في أكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، يظهر أحد الأشخاص داخل سيارته وهو يصف شابين على دراجة نارية بالسارقين.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد، يظهر أحد الأشخاص داخل سيارته وهو يصف شابين على دراجة نارية بالسارقين.

وحسب ناشري الفيديو فإن تفاصيله، وقعت بمدينة أكادير، حيث حاول الراكب الخلفي بالدارجة النارية إخفاء ملامحه حتى لا يفتضح أمره.

وطالب النشطاء في تفاعلهم المصالح الأمنية بعاصمة سوس بفتح تحقيق، وكشف حقيقة تورط الشابين في عملية سرقة بواسطة دراجتهما النارية.