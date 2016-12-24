عاجل وبالصور..فاجعة طرقية تهز الدار البيضاء..وهذا عدد القتلى والمصابين ﻿

شهد شارع عبد الكريم الخطابي بالقرب من طريق اولاد زيان بالبيضاء حادثة سير خطيرة قبل قليل بين سيارتين خفيفتين أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين.

''شوف تيفي''

شهد شارع عبد الكريم الخطابي بالقرب من طريق اولاد زيان بالبيضاء حادثة سير خطيرة قبل قليل بين سيارتين خفيفتين أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن سيارة خفيفة من نوع داسيا كانت تسير بسرعة جنونية لتصطدم بسيارة من نوع ''فيات'' ، ما خلف مقتل شخص واحد على الفور كان بالسيارة الأولى، وإصابة باقي الأشخاص الذين كانوا على مثن السيارة الثانية.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى في حالة جد حرجة لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم نفل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.