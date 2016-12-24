بالصورة.. إيهاب أمير يحصل على جائزة في مصر وتامر حسني يلتقط صورة معه ﻿

حصل الفنان المغربي إيهاب أمير، ليلة الجمعة-السبت، على جائزة خلال حفل مجلة ''دير جيست'' بمصر، والذي جرت فعالياته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

"شوف تيفي"

حصل الفنان المغربي إيهاب أمير، ليلة الجمعة-السبت، على جائزة خلال حفل مجلة "دير جيست" بمصر، والذي جرت فعالياته بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشر الفنان الشاب على حسابه الخاص بالفايبسوك صورة جمعته بالفنان المصري تامر حسني والذي حضر بدوره رفقة زوجته المغربية بسمة بوسيل لهذا الحفل الذي عرف حضور العديد من النجوم العرب.

وحسب موقع "اليوم السابع" فإن هذا الحفل عرف تكريم الفنان تامر حسني، وذلك عقب النجاح الكبير لألبومه الأخير "عمري ابتدا".



