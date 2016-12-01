 فيديو صادم وخطير..الاعتداء على مغربية محجبة بهولندا بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿
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فيديو صادم وخطير..الاعتداء على مغربية محجبة بهولندا بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 24 دجنبر 2016 / 05:48 فيديو صادم وخطير..الاعتداء على مغربية محجبة بهولندا بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
فيديو صادم وخطير..الاعتداء على مغربية محجبة بهولندا بطريقة مروعة..وهذه هي التفاصيل المؤلمة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يعتدي على سيدة تضع الحجاب بمركز تجاري بأحد الدول الأوروبية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شخص وهو يعتدي على سيدة تضع الحجاب بمركز تجاري بأحد الدول الأوروبية.
وحسب الصفحات التي نشرت الفيديو فإن تفاصيله وقعت بهولندا والضحية المحجبة كما قيل هي مغربية، وقد ظهرت في الفيديو في مشهد مؤلم وهي تتعرض للضرب من الخلف من طرف أحد الأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن هذا العمل العنصري، يعتبر الثاني من نوعه في ظرف أقل من شهر، بعد أن تعرضت محجبة أخرى بألمانيا لاعتداء مشابه أثار ضجة بكبريات المواقع العالمية.

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