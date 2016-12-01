مؤلم..100 ألف متشرد يواجهون الموت بسبب قساوة البرد بالمغرب والملك محمد السادس يتخذ هذا القرار ﻿

يواجه حوالي 100 ألف متشرد في شوارع المغرب وضعا صعبا بسبب موجة البرد القارس، التي تجتاح مناطق البلاد في هذه الفترة.

"شوف تيفي"

يواجه حوالي 100 ألف متشرد في شوارع المغرب وضعا صعبا بسبب موجة البرد القارس، التي تجتاح مناطق البلاد في هذه الفترة.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر غدا فإن تعليمات ملكية صدرت لوزارة الداخلية بمساعدة الأشخاص بدون مآوى لمواجهة موجات البرد الشديد، وقد أفادت الداخلية في بلاغ لها بأنه جرى التكفل بـ 1200 شخص بدون مآوى من حيث السكن والطعام واللباس، غير أن أعداد المشردين الذين يحتاجون إلى المساعدة تفوق هذا الرقم بعشرات المرات.

وأوضحت اليومية بأن المندوبية السامة للتخطيط، ورغم قيامها بدراسة، أعداد المتشردين في المغرب، ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى، فإنها لم تعلن الأرقام والمعطيات الخاصة بهم، غير أن مصادر مطلعة داخل المؤسسة كشفت لليومية بأن عددهم يتراوح بين 80 و 100 ألف شخص.



