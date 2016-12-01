عاجل وخطير.. عصابة مسلحة تسرق سيارة أجرة صغيرة وحالة استنفار أمني بالبيضاء ﻿

شهد شارع الداخلة على مستوى منطقة عين الشق بالبيضاء، قبل قليل، سرقة سيارة أجرة من طرف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء مكونة من ثلاثة أشخاص.

"شوف تيفي"

شهد شارع الداخلة على مستوى منطقة عين الشق بالبيضاء، قبل قليل، سرقة سيارة أجرة من طرف عصابة مسلحة بالأسلحة البيضاء مكونة من ثلاثة أشخاص.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة الأجرة، توقف عند إشارة مرور بالشارع المذكور، وتفاجأ بثلاثة أشخاص، يقومون بالصعود للسيارة، موجهين له مجموعة من الضربات في مناطق مختلفة من جسده قبل رميه من السيارة.

وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة الأجرة المسروقة تحمل رقم 991، موضحا بأن منطقة عين الشق تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني من أجل العثور عليها واعتقال المتورطين الثلاثة.