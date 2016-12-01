إستنفار لقيادات ''البيجيدي'' بطنجة لبحث الرد على قرار وزارة الداخلية ﻿

ينعقد في هذه اللحظات إجتماع للمكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة طنجة الذي يتحكم فيه المستشارون المنتمون لحزب العدالة والتنمية، للبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز قرار وزارة الداخلية الذي رفض التأشير

شوف تيفي



ينعقد في هذه اللحظات إجتماع للمكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة طنجة الذي يتحكم فيه المستشارون المنتمون لحزب العدالة والتنمية، للبحث عن الحلول الممكنة لتجاوز قرار وزارة الداخلية الذي رفض التأشير على مشروع ميزانية مجلس جماعة طنجة.

وأفادت مصادر مطلعة، أن السبب الرئيسي وراء رفض وزارة الداخلية التأشير على ميزانية جماعة البوغاز، هو الإعتمادات المالية الكبيرة التي رصدت لمشاريع ثانوية وترك مشاريع أخرى ذات أولوية كالإعتمادات المالية المخصصة لعملية نزع الملكية.

وحسب ذات المصادر، خصص المجلس الجماعي إعتمادات كبيرة كدعم سنوي لجمعيات بالمدينة، وهي الخطوة التي لاقت إنتقادات واسعة، حيث أن الإعتمادات خصصت للجمعيات القريبة من حزب العدالة والتنمية أو يتواجد فيها بعض المنتسبين للحزب رغم أن المجلس البلدي أكد على وجود ضوابط وقوانين إستندت إليها اللجنة المكلفة لتوزيع المنح.

وينتظر، أن يخرج الإجتماع المنعقد في هذه الأثناء بالرد الذي سيعتمده المجلس البلدي على قرار وزارة الداخلية برفض التأشير على مشروع الميزانية، بعد المصادقة عليه بإجماع الأعضاء المشكلين للمكتب المسير، لتوحيد الموقف الذي سيناقش في الدورة الإستثنائية والمنتظرة في الأسبوع المقبل أو الذي يليه كأبعد تقدير بسبب المشاكل التي سيخلقها تجميد الميزانية للإتفاقيات المبرمة مع عدد من المقاولات.

وربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا برئيس المجلس البلدي لطنجة البشير العبدلاوي، الذي قال بأنه يوجد في هذه اللحظات بالإجتماع مطالبا الإتصال به في وقت لاحق.