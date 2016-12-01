انفراد..لطيفة رأفت تبكي بحرقة وتدخل في أزمة نفسية بسبب آراب آيدول..وها شنو وقع ليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنانة المغربية لطيفة رأفت، دخلت في أزمة نفسية وشعرت بحزن عميق عقب سماعها لأغنيتها ''أنا فعارك يايما'' والتي أدتها المشاركة المغربية ''كوثر براني'' في برنامج أراب أيدول.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنانة المغربية لطيفة رأفت، دخلت في أزمة نفسية وشعرت بحزن عميق عقب سماعها لأغنيتها ''أنا فعارك يايما'' والتي أدتها المشاركة المغربية ''كوثر براني'' في برنامج أراب أيدول.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الفنانة لطيفة رأفت، بكت بحرقة خلال سماعها الأغنية بصوت الموهبة المغربية ''كوثر براني'' وخاصة بعد أن قامت هذه الأخيرة بإهدائها لصاحبتها لطيفة ولوالدتها التي ترقد في المستشفى.

وأضاف المصدر ذاته بأن لطيفة رأفت وهي تشاهد أداء الأغنية لم تشعر بنفسها وبدأت تذرف الدموع، عقب تذكرها لوالدتها المريضة والتي ترقد في المستشفى عقب تدهور حالتها الصحية في الآونة الأخيرة.بدورنا نتمنى الشفاء العاجل لوالدة فنانتنا المحبوبة لطيفة رأفت..



