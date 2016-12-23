بالصورة..محامي لمجرد: إسقاط تهمة الاغتصاب على المجرد بأمريكا ستمكنه من الاستفادة من السراح المؤقت في فرنسا ﻿

في جديد إسقاط تهمة الاغتصاب عن الفنان المغربي سعد المجرد بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ببروكلين حسب ما كشفت عنه ''شوف تيفي'' قبل ساعة، أوضح موقع العربية إنجليزية، نقلا عن محامي الدفاع الخاص

''شوف تيفي''

في جديد إسقاط تهمة الاغتصاب عن الفنان المغربي سعد المجرد بالولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد ببروكلين حسب ما كشفت عنه ''شوف تيفي'' قبل ساعة، أوضح موقع العربية إنجليزية، نقلا عن محامي الدفاع الخاص بسعد لمجرد أن القضاء الأمريكي لا يمتلك الأدلة الكافية في قضية سعد لمجرد، وهو الأمر الذي سيكون حجة لسعد لمجرد كي يطلب السراح بكفالة من القضاء الفرنسي.



وأضاف الموقع ذاته ،بأن متابعة سعد لمجرد في قضية بروكلين لم تعد ممكنة، وتسليمه للقضاء الأمريكي لن يحدث، ما يعبر نصرا للفنان المغربي الذي سيسعى لإثبات براءته في قضية باريس في محاكمته المقبلة نهاية دجنبر 2016.



تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد المجرد، كان متابعا بتهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بفتاة بمنطة ببروكلين منذ سنة 2010.