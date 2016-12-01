صادم وفاضح: فيديو داخل مؤسسة تعليمية بسيدي سليمان يفضح واقع البنية التحتية..وهذه هي التفاصيل+فيديو ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يفضح واقع البنية التحتية داخل مؤسسة تعليمية بسيدي سليمان.

''شوف تيفي''



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، يفضح واقع البنية التحتية داخل مؤسسة تعليمية بسيدي سليمان.

وحسب ناشري الفيديو فقد تم التقاط تفاصيله داخل مؤسسة الشهيد محمد الزرقطوني بمدينة سيدي سليمان، التي تعاني من ضعف البنية التحتية وإمكانية انهيارها في أي وقت ممكن.

وتفاعل النشطاء المغاربة بقوة مع هذا الفيديو حيث طالب الجميع وزارة التربية الوطنية بالتدخل الفوري والسريع للقيام بإصلاحات داخل هذه المؤسسة حتى يتمكن التلاميذ من الاستفادة من التحصيل الدراسي الفعلي في ظروف مناسبة.