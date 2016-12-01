المغرب يصنع زي قوات الأمن الإيفوارية ﻿

أفادت مصادر عليمة أن مصنعا للنسيج بمكناس سيتكفل بصنع ملابس قوات الأمن الإيفوارية وذلك ابتداء من العام المقبل.

شوف تيفي

أفادت مصادر عليمة أن مصنعا للنسيج بمكناس سيتكفل بصنع ملابس قوات الأمن الإيفوارية وذلك ابتداء من العام المقبل.

الخبر نقله موقع ''COMMODOAFRCA'' وجاء فيه أن المجموعة المغربية ''SEFITA'' المملوكة لورثة رجل الأعمال المكناسي والوزير السابق العلمي التازي،والشركة الإيفوارية ''seifa'' المتخصصة في إنتاج التجهيزات الخاصة بقوات الدفاع والأمن الإفوارية وقعتا مؤخرا اتفاقية ستسمح بإنشاء وحدة صناعية في العاصمة أبيدجان.

وحسب الموقع نفسه،فإن الوحدة الصناعية ستكلف مبلغا يفوق مليون أورو وستبدأ أشغالها في العام المقبل.

الوحدة التي ستوفر 150 منصب شغل مباشر و75 غير مباشر،ستنتج 12 ألف زي شهريا خاص بقوات الأمن من عسكر وشرطة ساحل العاج.



