 ''البسيج'' يواصل تحقيقاته حول المشيدين بمقتل السفير الروسي بتركيا ويعتقل عضوا ثالثا ''بالبيجدي'' ﻿
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''البسيج'' يواصل تحقيقاته حول المشيدين بمقتل السفير الروسي بتركيا ويعتقل عضوا ثالثا ''بالبيجدي''

بتاريــخ : 23 دجنبر 2016 / 22:25 البسيج يواصل تحقيقاته حول المشيدين بمقتل السفير الروسي بتركيا ويعتقل عضوا ثالثا بالبيجدي | حوادث و حقوق
''البسيج'' يواصل تحقيقاته حول المشيدين بمقتل السفير الروسي بتركيا ويعتقل عضوا ثالثا ''بالبيجدي''
إنضاف عضو جديد إلى لائحة الموقوفين والمبحوث عنهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا.

شوف تيفي

إنضاف عضو جديد إلى لائحة الموقوفين والمبحوث عنهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا.
العضو الجديد والنشيط بالكتائب الإلكترونية لحزب المصباح بنواحي مدينة بن جرير وصديق الكاتب المحلي لشبيبة البيجيدي المعتقل بمقر ''البسيج'' بسلا، يشتغل بمعمل للفوسفاط بمدينة بن جرير، حيث ثم إستدعاؤه الأربعاء الماضي من طرف عناصر الأمن الذين أخبروه بالسفر نحو مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية لأمر يهمه.
وحسب ما نشر على صفحات التواصل الإجتماعي، فقد حل العامل الفوسفاطي المدعو ''حربالة محمد'' يوم أمس الخميس بمكتب ''البسيج'' ليتم وضعه هو الآخر تحت تدابير الحراسة النظرية، تزامنا ودعوة عضو آخر بمدينة تاوريرت لزيارة المكتب المذكور للإستماع إلى إفادته في الموضوع.
وفي إنتظار بلاغ لشبيبة ''البيجيدي'' التي ينتمي إليها المعتقلون أو جهات أخرى، كشفت مصادر مقربة من الموضوع، أن الموقوفون يرجح أنهم أشادوا بقتل السفير الروسي بتركيا، إما بتدويناتهم على جدرانهم أو بكونهم الأعضاء النشيطين بصفحة فرسان الإصلاح وصفحات أخرى تم سحبها من موقع التواصل الإجتماعي.

وتأتي الإعتقالات الجديدة في صفوف النشطاء بشبيبة الحزب الفائز بالإنتخابات التشريعية الأخيرة، بعد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، الذي أكد على أن ''الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم''.

 

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البيجدي الإعتقال المتورطين الموقوفين الجريمة شوف تيفي

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