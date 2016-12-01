أول خروج إعلامي لوالدة مُنفد اعتداء برلين الإرهابي في تصريح صادم ﻿

''سأتبرأ منه أمام الله ''، بهذه العبارة ردت والدة المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين، التونسي أنس العماري في تصريح أجرته معها صحيفة ''الغارديان'' البريطانية.

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''سأتبرأ منه أمام الله ''، بهذه العبارة ردت والدة المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين، التونسي أنس العماري في تصريح أجرته معها صحيفة ''الغارديان'' البريطانية.



و قالت الوالدة المكلومة، ''على ابني أن يتحمل المسؤولية، وسأتبرأ منه أمام الله'' موضحة، بأنها لم تر أي علامات على ابنها تشير إلى أن لديه ميولا نحو التشدد، حيث أسمعها أغاني تونسية في مكالمة هاتفية معها.



وأوضحت ''الغارديان'' أنه في قريته البسيطة ''الوسلاتية'' الواقعة جنوب القيروان لا تعرف عائلته، المكونة من أربعة أشقاء وخمس شقيقات، عما إذا كان ينبغي الدفاع عنه أو التبرؤ منه.

وبحسب تقرير الصحيفة ، فإن العماري، كبقية التونسيين، كان في طريقه إلى أوروبا من خلال القوارب غير الشرعية، حيث وصل إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، ومن هناك بدأ حياة مختلفة عن التي كان يبحث عنها، فدخل عالم الجريمة.