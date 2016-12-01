عاجل وسار لعشاق سعد المجرد.. وأخيرا القضاء يسقط تهمة الاغتصاب عن المعلم..وهذه هي التفاصيل ﻿

قرر المدعي العام الأمريكي، اليوم الجمعة، عدم متابعة الفنان المغربي سعد لمجرد، بتهمة الاغتصاب التي وجهت له سنة 2010، بالولايات المتحدة الأمريكية.

''شوف تيفي''



قرر المدعي العام الأمريكي، اليوم الجمعة، عدم متابعة الفنان المغربي سعد لمجرد، بتهمة الاغتصاب التي وجهت له سنة 2010، بالولايات المتحدة الأمريكية.



وحسب مصادر متطابقة فإن المدعي العام، قام بحفظ القضية، وذلك بعد أن قررت النيابة العامة عدم متابعته، عقب تنازل القناة الأميركية، التي قامت بسحب دعوتها قبل أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي المعتقل بسجن ''فلوري'' بفرنسا، ما يزال متابعا في فرنسا بتهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي و سيصدر القضاء الفرنسي يوم 30 من هذا الشهر ،قراره حول طلب تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت