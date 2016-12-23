بالصورة.. شوفو ردة فعل طفلة شافت الملك محمد السادس في مراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،صورة رائعة، جمعت الملك محمد السادس بطفلة مراكشية يومه الجمعة خلال تدشينه لإحدى المشاريع التنموية بالمدينة الحمراء.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي،صورة رائعة، جمعت الملك محمد السادس بطفلة مراكشية يومه الجمعة خلال تدشينه لإحدى المشاريع التنموية بالمدينة الحمراء.

وتفاعل النشطاء مع هذه الصورة،حيث عبر الجميع عن إعجابهم بها وخاصة بتفاعل الطفلة خلال وقوفها أمام الملك،حيث ظهرت سعيدة بحصولها على فرصة اللقاء بالملك.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، دشن اليوم الجمعة، العديد من المشاريع التنموية بمدينة مراكش مباشرة بعد أدائه صلاة الجمعة.